Семак о Головине в «Зените»: «Не владею информацией, это к руководству или трансферному комитету. Иногда я даже не знаю футболистов, которыми клуб интересуется — 10% правды из того, что

"Я думаю, что интересоваться — это вопрос, который касается больше все-таки руководства и трансферного комитета, который есть в нашем клубе.
Естественно, если мы говорим про Александра Головина, то это квалифицированный игрок. Но я пока не понимаю, насколько это возможно или невозможно, — не владею информацией. Поэтому посмотрим.
Информации много и новостей много в прессе об интересе к тому или другому футболисту. Иногда я даже не знаю тех футболистов, которыми «Зенит» интересуется. И никто в «Зените» не знает об интересе «Зенита» к этим футболистам. К сожалению, есть другие моменты, которые таким образом немножко раскачивают интерес к тому или иному игроку или набивают цену в торговле между клубами.
Это не всегда правда — то, что пишут. А если быть честным, то процентов 10 только того, что пишут об интересе к тому или иному игроку, соответствует действительности. Остальное все — неправда", — сказал главный тренер петербуржцев.