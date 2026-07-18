Семак о Головине в «Зените»: «Не владею информацией, это к руководству или трансферному комитету. Иногда я даже не знаю футболистов, которыми клуб интересуется — 10% правды из того, что

Информации много и новостей много в прессе об интересе к тому или другому футболисту. Иногда я даже не знаю тех футболистов, которыми «Зенит» интересуется. И никто в «Зените» не знает об интересе «Зенита» к этим футболистам. К сожалению, есть другие моменты, которые таким образом немножко раскачивают интерес к тому или иному игроку или набивают цену в торговле между клубами.