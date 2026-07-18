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Лионель Месси: «Ямаль в 19 лет уже один из главных ориентиров в футболе, один из лучших в мире. У него есть возможность добиться чего-то исторического, чего Аргентина постарается не допустить»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси перед финалом ЧМ-2026 против сборной Испании прокомментировал фотографию, сделанную в 2007 году, на которой он купает маленького Ламина Ямаля в ванне.

Источник: Спортс‘’

"Честно говоря, эта фотография — это безумие, потому что это жизнь, не так ли? Я сфотографировался с ним в детстве, и вот мы встретимся на чемпионате мира.

Ламин — огромный талант. Я следил за ним, потому что он играет за клуб, который я люблю. И я всегда желаю ему всего наилучшего, всегда хочу для него самого лучшего.

Ламин в свои 19 лет уже один из главных ориентиров в мировом футболе. У него впереди вся карьера.

У него есть прекрасная возможность добиться чего-то исторического, чего мы в этот раз изо всех сил постараемся не допустить. Просто хочу пожелать ему всего наилучшего.

Он сейчас один из лучших в мире. В этом нет никаких сомнений. И я желаю ему удачи, потому что-то, что хорошо для него, то будет хорошо и для «Барселоны», — заявил Лионель Месси.

2007: Месси купает Ямаля в ванночке, 2026: они сразятся в финале ЧМ. Шок!

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