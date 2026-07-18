Самюэль Умтити: «Роналду — невероятный атлет с потрясающей статистикой, но в плане игры в футбол с Месси никто не сравнится. Лео — сумасшедший в хорошем смысле»

Конечно, он обводил меня на тренировках. Я бы сказал, что он сумасшедший, но в хорошем смысле. Можно пытаться предугадать его действия, но, уверяю вас, в определенные моменты помешать этому невозможно. Ты знаешь, что он сделает, но он все равно это делает. У него есть то, чего нет ни у кого другого. Это необъяснимо.