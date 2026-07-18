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Самюэль Умтити: «Роналду — невероятный атлет с потрясающей статистикой, но в плане игры в футбол с Месси никто не сравнится. Лео — сумасшедший в хорошем смысле»

Бывший защитник «Барселоны» Самюэль Умтити охарактеризовал Лионеля Месси.

"Он очень хороший парень. Замкнутый и стеснительный, но умеет посмеяться и поддразнить других. Во время командных обедов он всегда был с нами, смеялся. Он такой же человек, как и все остальные.

Конечно, он обводил меня на тренировках. Я бы сказал, что он сумасшедший, но в хорошем смысле. Можно пытаться предугадать его действия, но, уверяю вас, в определенные моменты помешать этому невозможно. Ты знаешь, что он сделает, но он все равно это делает. У него есть то, чего нет ни у кого другого. Это необъяснимо.

Иногда мне кажется, что он видит игру наперед. Он видит, что ты собираешься сделать, это невероятно. Вот почему для меня все очевидно, когда речь заходит о сравнениях с Криштиану Роналду. Он [Роналду] — невероятный атлет и невероятный игрок с потрясающими статистическими показателями, но в плане игры в футбол с Месси никто не сравнится", — сказал Умтити.