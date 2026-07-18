Возинья о продолжении карьеры: «Хочу играть еще год или два, посмотрю, как будет реагировать мое тело. Сейчас я свободен и ищу новый проект»

В прошлом сезоне вратарь выступал за «Шавеш» из второго дивизиона Португалии.
О продолжении карьеры.
«Я хочу играть в футбол еще год или два. Возможно, даже три. Посмотрю, как будет реагировать мое тело, но сейчас я свободен и ищу хороший проект. Надеюсь, что скоро найду достойную команду».
Об игре против Месси.
"Играть против Аргентины было здорово. Мы до самого конца имели шансы на победу. Это был особенный момент для меня и для Кабо-Верде — мы показали миру, что у нас тоже есть качественные исполнители.
Месси — игрок, который не нуждается в представлении. Для меня он лучший футболист в мире. Он делает это уже больше 20 лет, и сыграть против него было огромным удовольствием", — сказал Возинья.