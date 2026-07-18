Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19.07
Франция
:
Англия
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.15
П2
3.93
Футбол. Первая лига
19.07
Урал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.70
Футбол. Первая лига
19.07
КАМАЗ
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.30
П2
2.17
Футбол. Первая лига
19.07
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.07
П2
2.86
Футбол. Первая лига
19.07
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.17
П2
2.91
Футбол. Первая лига
19.07
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.31
П2
4.21

Возинья о продолжении карьеры: «Хочу играть еще год или два, посмотрю, как будет реагировать мое тело. Сейчас я свободен и ищу новый проект»

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья рассказал, что пока не планирует завершать карьеру, и поделился впечатлениями от игры против нападающего Аргентины Лионеля Месси в матче 1/16 финала (2:3, экстра-таймы).

Источник: Спортс‘’

В прошлом сезоне вратарь выступал за «Шавеш» из второго дивизиона Португалии.

О продолжении карьеры.

«Я хочу играть в футбол еще год или два. Возможно, даже три. Посмотрю, как будет реагировать мое тело, но сейчас я свободен и ищу хороший проект. Надеюсь, что скоро найду достойную команду».

Об игре против Месси.

"Играть против Аргентины было здорово. Мы до самого конца имели шансы на победу. Это был особенный момент для меня и для Кабо-Верде — мы показали миру, что у нас тоже есть качественные исполнители.

Месси — игрок, который не нуждается в представлении. Для меня он лучший футболист в мире. Он делает это уже больше 20 лет, и сыграть против него было огромным удовольствием", — сказал Возинья.