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Биксант Лизаразю: «У Аргентины есть король Месси и его верные солдаты, готовые пожертвовать собой ради него. У них непревзойденный боевой дух»

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю назвал сильные стороны сборных Испании и Аргентины.

Команды встретятся в финале чемпионата мира-2026. Матч состоится в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

— Каким качествам сборной Испании может позавидовать Франция?

— Ни одна сборная в мире не владеет мячом так хорошо, как Испания, и ни одна из них не обладает таким сильным коллективным контролем. Они играют почти как клуб с точки зрения автоматизма их движений, качества передач и выбора позиций.

Мы, французы, очень хороши по отдельности, мы обладаем исключительными техническими навыками и исключительным атлетизмом в индивидуальном плане. Но как коллектив испанцы обладают чем-то особенным. Тем, что я называю «коллективной техникой» — искусством передачи, игрой через «треугольник», движения, позволяющего игроку, владеющему мячом, использовать множество возможностей. Короче говоря, искусством игры с партнерами по команде.

С самого раннего возраста эти ребята отрабатывают передачу мяча, рондо, игру в 10 пасов и другие навыки, и в этом они лучшие в мире. Это техническое мастерство — надежная страховка, которая позволяет вам не давать сопернику владеть мячом и контролировать темп игры.

Из всех сборных у них лучшая полузащита в мире. Но им удалось эволюционировать — они начали играть более вертикально по сравнению с периодом, когда они не выигрывали. Как сказал Луис де ла Фуэнте, это фундаментальное коллективное усилие.

— А чему можно поучиться у Аргентины?

— У аргентинцев непревзойденный боевой дух, сплоченность и способность каждый раз возвращаться в игру, когда они близки к поражению. У них есть сердце и мозги, невероятный командный дух, менталитет воина — все качества, необходимые на самом высоком уровне.

Даже когда они играли не очень хорошо, когда уступали в счете, аргентинцы всегда находили силы отыграться. В полуфинале против Англии, после того как Англия забила гол, они пошли на огромный риск.

Аргентина — это все эти качества, плюс футбольный гений Лионель Месси. Ему 39 лет, он по-прежнему оказывает невероятное влияние на игру, и он играет решающую роль в каждом матче. У них в составе есть король Лео и его верные солдаты, готовые пожертвовать собой ради него, принять удар топора вместо него. Они будут броситься под мяч головой, если потребуется.

Это чувство самопожертвования со стороны аргентинских игроков во главе с Месси просто великолепно, — сказал Лизаразю.