Биксант Лизаразю: «У Аргентины есть король Месси и его верные солдаты, готовые пожертвовать собой ради него. У них непревзойденный боевой дух»

Аргентина — это все эти качества, плюс футбольный гений Лионель Месси. Ему 39 лет, он по-прежнему оказывает невероятное влияние на игру, и он играет решающую роль в каждом матче. У них в составе есть король Лео и его верные солдаты, готовые пожертвовать собой ради него, принять удар топора вместо него. Они будут броситься под мяч головой, если потребуется.