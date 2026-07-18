Фердинанд об Аргентине: «Они стали чемпионами мира, а их называют средней командой — это неправильно. У них есть один из лучших игроков в истории. Но я все равно думаю, что Испания выиграет финал&nb

В финале чемпионата мира-2026 команда Лионеля Скалони встретится со сборной Испании. Матч состоится в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
"Я думаю, сложно ставить против Аргентины. Я думаю, они проявили потрясающий характер, решительность и мужество.
Люди немного неуважительно высказывались о них, называя средней командой, это неправда. У них есть один из лучших игроков в истории [Лионель Месси], и хотя ему 39 лет, он все еще один из лучших игроков планеты, и у них отличная команда.
Не так-то просто добиться того, чего они добились в крупных турнирах за последние годы, они стали чемпионами мира, а их называют средней командой — это неправильно, это неуважение. Видимо, люди мало смотрят футбол, потому что это очень хорошая команда, и иногда в условиях стресса и давления они становятся сильнее и начинают играть лучше.
Но при всем при этом я думаю, что Испания выиграет матч", — сказал Фердинанд.