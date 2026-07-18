Фердинанд об Аргентине: «Они стали чемпионами мира, а их называют средней командой — это неправильно. У них есть один из лучших игроков в истории. Но я все равно думаю, что Испания выиграет финал&nb

Не так-то просто добиться того, чего они добились в крупных турнирах за последние годы, они стали чемпионами мира, а их называют средней командой — это неправильно, это неуважение. Видимо, люди мало смотрят футбол, потому что это очень хорошая команда, и иногда в условиях стресса и давления они становятся сильнее и начинают играть лучше.