«Месси — настоящая порнозвезда на поле, он всех трахает». Агуэро о Лионеле на ЧМ

"Мы уже за кадром, а он в 39 лет играет как 20-летний. Никто и никогда не сравнится с ним. Пройдут годы, но ни мы, ни наши дети не увидят ничего подобного.
Месси — настоящая порнозвезда на поле, он всех трахает«, — сказал Агуэро в выпуске подкаста Vamo» a Juga.
Месси забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи за семь игр на текущем чемпионате мира. Он лидирует в гонке бомбардиров, опережая Килиана Мбаппе по ассистам.
Инфантино о матче Испании и Аргентины: «Этот финал ЧМ — благословение от футбольных богов. Будут Месси, Ямаль и многие другие. Мир остановится, три миллиарда человек увидят это».
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Ямаль закончит эпоху Месси в финале ЧМ-2026? Мостовой, Игнашевич и Гаджиев выяснили в подкасте «Кто здесь Царь?» ?