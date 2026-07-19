Сака стал лучшим игроком матча Англия — Франция с оценкой 9.1 по Индексу ГОЛа. У Мбаппе — 8.5, Конате — худший с 4.7 балла

Оценки сборной Франции:
— вратарь: Майк Меньян (5.3);
— защита: Мало Гюсто (5.2), Ибраима Конате (4.7), Максанс Лакруа (6.6), Тео Эрнандес (4.9);
— полузащита: Адриен Рабьо (6.1), Уоррен Заир-Эмери (6.3), Райан Шерки (6.0);
— атака: Килиан Мбаппе (8.5), Майкл Олисе (8.3), Дезире Дуэ (5.1);
— запасные: Люка Динь (6.5), Дайо Упамекано (7.3), Усман Дембеле (8.1), Брэдли Барколя (7.5).
Оценки сборной Англии:
— вратарь: Дин Хендерсон (5.9);
— защита: Эзри Конса (6.9), Марк Гехи (7.0), Джед Спенс (6.6), Джарелл Куанса (5.5);
— полузащита: Деклан Райс (8.2), Морган Роджерс (6.7), Эберечи Эзе (7.7);
— атака: Букайо Сака (9.1), Маркус Рэшфорд (7.6), Айвен Тоуни (6.3);
— запасные: Эллиот Андерсон (6.0), Джуд Беллингем (6.6), Олли Уоткинс (5.7).
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