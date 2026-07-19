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Сака стал лучшим игроком матча Англия — Франция с оценкой 9.1 по Индексу ГОЛа. У Мбаппе — 8.5, Конате — худший с 4.7 балла

Букайо Сака получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча за третье место чемпионата мира между Англией и Францией (6:4). Вингер англичан сделал хет-трик и заработал оценку 9.1.

Оценки сборной Франции:

— вратарь: Майк Меньян (5.3);

— защита: Мало Гюсто (5.2), Ибраима Конате (4.7), Максанс Лакруа (6.6), Тео Эрнандес (4.9);

— полузащита: Адриен Рабьо (6.1), Уоррен Заир-Эмери (6.3), Райан Шерки (6.0);

— атака: Килиан Мбаппе (8.5), Майкл Олисе (8.3), Дезире Дуэ (5.1);

— запасные: Люка Динь (6.5), Дайо Упамекано (7.3), Усман Дембеле (8.1), Брэдли Барколя (7.5).

Оценки сборной Англии:

— вратарь: Дин Хендерсон (5.9);

— защита: Эзри Конса (6.9), Марк Гехи (7.0), Джед Спенс (6.6), Джарелл Куанса (5.5);

— полузащита: Деклан Райс (8.2), Морган Роджерс (6.7), Эберечи Эзе (7.7);

— атака: Букайо Сака (9.1), Маркус Рэшфорд (7.6), Айвен Тоуни (6.3);

— запасные: Эллиот Андерсон (6.0), Джуд Беллингем (6.6), Олли Уоткинс (5.7).

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