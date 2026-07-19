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Мбаппе о рекорде по голам на ЧМ: «Месси забьет Испании, это точно. Я бы предпочел не быть лучшим бомбардиром в истории, но играть в финале»

Килиан Мбаппе считает, что Лионель Месси непременно забьет Испании в финале ЧМ-2026.

Благодаря дублю в ворота Англии (4:6) в матче за третье место француз опередил аргентинца в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Мбаппе забил 22 гола, Месси — 21.

"Месси забьет, это точно. Я просто пытаюсь помогать своей команде побеждать. Когда ты забиваешь много голов на чемпионатах мира, это поднимает тебя на определенный уровень.

Я бы предпочел не быть лучшим бомбардиром в истории, но играть завтра в финале. Этот показатель хорош для наследия, но сегодня это далеко не первое, о чем я думаю", — заявил Мбаппе в интервью M6.

Мбаппе забил 21-й и 22-й голы на чемпионатах мира и побил рекорд Месси. У Килиана 22 игры, у Лионеля — 33.