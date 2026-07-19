Мбаппе получил 7 из 10 от L"Equipe за матч с Англией — лучшую оценку в сборной Франции. У Шерки, Дуэ, Конате, Тео и Гюсто — 2

Вратарь: Майк Меньян — 3;
Защитники: Мало Гюсто — 2, Ибраима Конате — 2, Максанс Лакруа — 3, Тео Эрнандес — 2;
Полузащитники: Уоррен Заир-Эмери — 4, Адриен Рабьо — 4;
Нападающие: Майкл Олисе — 5, Райан Шерки — 2, Дезире Дуэ — 2, Килиан Мбаппе — 7.
Французская газета L"Equipe поставила игрокам сборной Франции оценки по десятибалльной шкале за игру против команды Англии в матче за третье место на ЧМ-2026 (4:6).
Вратарь: Майк Меньян — 3;
Защитники: Мало Гюсто — 2, Ибраима Конате — 2, Максанс Лакруа — 3, Тео Эрнандес — 2;
Полузащитники: Уоррен Заир-Эмери — 4, Адриен Рабьо — 4;
Нападающие: Майкл Олисе — 5, Райан Шерки — 2, Дезире Дуэ — 2, Килиан Мбаппе — 7.