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Макси Родригес: «У футбола есть хозяин, и его имя — Лео Месси. Когда он закончит играть, он все равно останется королем. Потому что лучше него никого не будет»

Бывший футболист «Атлетико», «Ливерпуля» и сборной Аргентины Макси Родригес высказался об игре Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

— Месси не перестает удивлять.

— У нас есть невероятный капитан в лице Лео. Он, так сказать, снова поставил все на карту. Но он поставил на первое место сборную и вывел нас в еще один финал.

Меня не удивляет, что в свои 39 лет он играет на таком уровне. Как я всегда говорю, пока Лео играет в футбол, он будет королем этого вида спорта. У футбола есть хозяин, и его имя — Лео Месси. И когда он закончит играть, он все равно останется королем. Потому что лучше него никого не будет.

Так что спасибо тебе, Лео, за все, что ты нам дал, — сказал Родригес.