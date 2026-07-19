Макси Родригес: «У футбола есть хозяин, и его имя — Лео Месси. Когда он закончит играть, он все равно останется королем. Потому что лучше него никого не будет»

Меня не удивляет, что в свои 39 лет он играет на таком уровне. Как я всегда говорю, пока Лео играет в футбол, он будет королем этого вида спорта. У футбола есть хозяин, и его имя — Лео Месси. И когда он закончит играть, он все равно останется королем. Потому что лучше него никого не будет.