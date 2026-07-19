Дмитрий Кузнецов: «Месси не хватает еще одной победы на ЧМ, чтобы снова выиграть “Золотой мяч”

— Согласен, что он один из претендентов. Надо знать регламент, по которому отдаются предпочтения, так как он играет не в Европе, не в очень сильной лиге. По чемпионату мира Месси один из претендентов, он забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. У него сумасшедшая статистика. Ему не хватает еще одной победы на чемпионате мира, чтобы окончательно выиграть «Золотой мяч».