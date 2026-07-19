Александр Глеб: «Если Месси выиграет второй ЧМ подряд, он станет недосягаем для всех футболистов. Хотя, по моему мнению, он и так лучший игрок в истории»

Решающая встреча турнира пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде и начнется в 22:00 по московскому времени.
"В финале чемпионата мира я ни за кого конкретно болеть не буду, а просто надеюсь увидеть красивый футбол и много голов! Мне бы хотелось, чтобы в предстоящем матче победила та команда, которая лучше сыграет.
Но у меня нет сомнений, что практически при любом исходе встречи болельщики «Барселоны» будут довольны. (Смеется.) А так, если Лионель Месси выиграет мировое первенство второй раз подряд, то, на мой взгляд, он станет просто недосягаем для всех футболистов. Хотя, по моему мнению, он и так лучший игрок в истории", — заявил Глеб.