Александр Глеб: «Если Месси выиграет второй ЧМ подряд, он станет недосягаем для всех футболистов. Хотя, по моему мнению, он и так лучший игрок в истории»

Но у меня нет сомнений, что практически при любом исходе встречи болельщики «Барселоны» будут довольны. (Смеется.) А так, если Лионель Месси выиграет мировое первенство второй раз подряд, то, на мой взгляд, он станет просто недосягаем для всех футболистов. Хотя, по моему мнению, он и так лучший игрок в истории", — заявил Глеб.