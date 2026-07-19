Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
0
:
Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
8.75
X
4.95
П2
2.44
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
1
:
Енисей
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
6.20
П2
30.00
Футбол. Первая лига
17:00
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.18
П2
2.72
Футбол. Первая лига
17:00
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.89
X
3.20
П2
2.60
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.36
П2
4.08
Футбол. Первая лига
18:00
Сочи
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.29
П2
3.66
Футбол. Первая лига
18:30
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.57
П2
4.80
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.47
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Испания
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.06
П2
3.66

Александр Глеб: «Если Месси выиграет второй ЧМ подряд, он станет недосягаем для всех футболистов. Хотя, по моему мнению, он и так лучший игрок в истории»

Бывший полузащитник сборной Беларуси и «Барселоны» Александр Глеб поделился ожиданиями от финала чемпионата мира между Испанией и Аргентиной.

Решающая встреча турнира пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде и начнется в 22:00 по московскому времени.

"В финале чемпионата мира я ни за кого конкретно болеть не буду, а просто надеюсь увидеть красивый футбол и много голов! Мне бы хотелось, чтобы в предстоящем матче победила та команда, которая лучше сыграет.

Но у меня нет сомнений, что практически при любом исходе встречи болельщики «Барселоны» будут довольны. (Смеется.) А так, если Лионель Месси выиграет мировое первенство второй раз подряд, то, на мой взгляд, он станет просто недосягаем для всех футболистов. Хотя, по моему мнению, он и так лучший игрок в истории", — заявил Глеб.