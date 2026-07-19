Экс-судья Кэнн: «ФИФА якобы хочет победы Месси на ЧМ, и арбитры в этом замешаны. Это чушь. Судьи независимы, на тайные встречи нет времени. Мы ошибаемся, но это природа человека»

"По мнению многих болельщиков в различных уголках интернета, ФИФА хочет, чтобы Аргентина и Лионель Месси выиграли чемпионат мира — и все судьи в этом замешаны.
Как судьям, нам постоянно приходится сталкиваться с утверждениями, что мы якобы являемся частью какого-то заговора. Это полная чушь — не могу выразиться яснее.
Мне посчастливилось работать помощником арбитра на двух чемпионатах мира — в 2010 и 2014 годах — в бригаде Говарда Уэбба вместе с Майклом Малларки. Мы были независимы и сами принимали решения. Могу заверить, что с тех пор ничего не изменилось.
Судьи приезжают со всех уголков мира, представляют разные футбольные ассоциации и конфедерации, а ФИФА лишь пользуется их услугами на протяжении шести недель турнира. Они полностью независимы от ФИФА и живут в отдельном тренировочном лагере.
Мне жаль разочаровывать сторонников теорий заговора, но никаких тайных встреч между руководством ФИФА и судьями не существует. Мы вообще практически не видим функционеров в костюмах.
Каждый день расписан полностью: физическая подготовка, разбор видеозаписей, анализ матчей предыдущего дня. Свободного времени почти нет. Закончив один матч, ты сразу начинаешь готовиться к следующему. Утверждения, что судьи участвуют в каком-то грандиозном плане по выводу Месси в финал, просто не соответствуют действительности.
Да, мы можем ошибаться. Это человеческая природа. Иногда может казаться, что решения принимаются против вашей сборной или клуба. Но это лишь следствие стремительной игры, которую обслуживают обычные люди.
Никто не указывает нам, какой результат должен быть, и мы никогда не судим по фамилии на футболке. Мы просто принимаем решение вне зависимости от того, какие команды играют и какие футболисты участвуют в эпизоде.
Ты оцениваешь лишь то, было нарушение или нет. Очень часто у тебя даже нет времени посмотреть, кто именно участвует в эпизоде. Ты просто видишь красную футболку против синей", — сказал Кэнн.
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