Оксана Чусовитина: «В финале ЧМ буду болеть за Аргентину, Месси обязательно забьет»

Чусовитиной 51 год, она выступает за Узбекистан и является участницей восьми Олимпиад. Она продолжает спортивную карьеру и планирует выступить в Лос-Анджелесе-2028.
«Посмотрите, как Месси бегает, играет. Он не просто отсиживается. Так же, как и Роналду. Тот тоже хорош! Думаю, Криштиану на этом ЧМ-2026 старался не меньше, чем Лионель Месси. Каждый спортсмен, отправляясь на турнир такого высокого уровня, мечтает и думает только о победе», — сказала Чусовитина.
Также гимнастка рассказала, за какую команду будет болеть в финале ЧМ.
"Буду болеть за Аргентину! Кто сегодня будет играть лучше, тот и выиграет. У каждого есть свои болельщики, поэтому я поддерживаю аргентинцев.
Какой счет будет? 2:1. И Месси обязательно забьет. В социальных сетях пишут, что им подсуживают? Знаете, нужно достойно принимать свои поражения. Победу заслужила сильнейшая команда«, — цитирует Чусовитину “Чемпионат”.