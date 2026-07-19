Оксана Чусовитина: «В финале ЧМ буду болеть за Аргентину, Месси обязательно забьет»

«Посмотрите, как Месси бегает, играет. Он не просто отсиживается. Так же, как и Роналду. Тот тоже хорош! Думаю, Криштиану на этом ЧМ-2026 старался не меньше, чем Лионель Месси. Каждый спортсмен, отправляясь на турнир такого высокого уровня, мечтает и думает только о победе», — сказала Чусовитина.