Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Торпедо
0
:
Волга
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.65
П2
6.40
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Сочи
0
:
Спартак Кс
2
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.00
П2
1.35
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Велес
1
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
10.50
П2
100.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Текстильщик
2
:
Уфа
2
Все коэффициенты
П1
5.75
X
1.55
П2
5.50
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Шинник
1
:
Ленинградец
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
8.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.47
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Испания
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.06
П2
3.66
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

Оксана Чусовитина: «В финале ЧМ буду болеть за Аргентину, Месси обязательно забьет»

Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина поделилась мнением о форме Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

Чусовитиной 51 год, она выступает за Узбекистан и является участницей восьми Олимпиад. Она продолжает спортивную карьеру и планирует выступить в Лос-Анджелесе-2028.

«Посмотрите, как Месси бегает, играет. Он не просто отсиживается. Так же, как и Роналду. Тот тоже хорош! Думаю, Криштиану на этом ЧМ-2026 старался не меньше, чем Лионель Месси. Каждый спортсмен, отправляясь на турнир такого высокого уровня, мечтает и думает только о победе», — сказала Чусовитина.

Также гимнастка рассказала, за какую команду будет болеть в финале ЧМ.

"Буду болеть за Аргентину! Кто сегодня будет играть лучше, тот и выиграет. У каждого есть свои болельщики, поэтому я поддерживаю аргентинцев.

Какой счет будет? 2:1. И Месси обязательно забьет. В социальных сетях пишут, что им подсуживают? Знаете, нужно достойно принимать свои поражения. Победу заслужила сильнейшая команда«, — цитирует Чусовитину “Чемпионат”.