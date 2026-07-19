Месси, Ямаль, Альварес и Ойарсабаль — в стартовых составах Испании и Аргентины на финал ЧМ-2026

За чемпионов Европы с первой минуты сыграют:
— вратарь: Унаи Симон;
— защита: Педро Порро, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья;
— полузащита: Фабиан Руис, Алекс Баэна, Родри;
— атака: Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Микель Ойарсабаль.
В составе обладателей Кубка Америки выйдут:
— вратарь: Эмилиано Мартинес;
— защита: Николас Тальяфико, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Гонсало Монтьель;
— полузащита: Родриго Де Поль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Николас Гонсалес;
— атака: Лионель Месси, Хулиан Альварес.
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