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Месси, Ямаль, Альварес и Ойарсабаль — в стартовых составах Испании и Аргентины на финал ЧМ-2026

Сборные Испании и Аргентины представили стартовые составы на финал чемпионата мира 2026 года.

За чемпионов Европы с первой минуты сыграют:

— вратарь: Унаи Симон;

— защита: Педро Порро, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья;

— полузащита: Фабиан Руис, Алекс Баэна, Родри;

— атака: Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Микель Ойарсабаль.

В составе обладателей Кубка Америки выйдут:

— вратарь: Эмилиано Мартинес;

— защита: Николас Тальяфико, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Гонсало Монтьель;

— полузащита: Родриго Де Поль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Николас Гонсалес;

— атака: Лионель Месси, Хулиан Альварес.

Смотрите прямую трансляцию матча Испания — Аргентина — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».

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