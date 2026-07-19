Александр Мостовой: «Месси влюбил в себя всех жителей Земли. Шансы финалистов равны: Испания ничего особенного не показала против Франции, а у Аргентины есть Лео»

На мой взгляд, по итогам этого матча все болельщики будут испытывать сразу две эмоции — радость за победителей и грусть за проигравших. И, если честно, мне немного непонятно, почему букмекеры считают фаворитом испанцев, которые, по сути дела, ничего особенного не показали во встрече с Францией. По моему мнению, шансы команд равны как минимум по той причине, что у аргентинцев есть Лео«, — сказал экс-полузащитник “Сельты”.