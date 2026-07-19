Йорк про «МЮ»: «Покупая хавбека за 100 млн фунтов, ты должен брать эквивалент Мбаппе. И на ЧМ никто, кроме Буадди, не был похож на такого игрока»

Я вообще не понимаю, откуда вдруг взялись такие цифры. Теперь это постоянная история: любого, кто хоть чуть-чуть прилично играет, оценивают в 100 миллионов. Такой сейчас рынок. Но когда речь идет о 100 миллионах и выше, игрок должен быть исключительным. Вы серьезно говорите мне, что Эллиот Андерсон, Сандро Тонали и остальные — это исключительные игроки? Они хорошие игроки. И все. Я просто не могу этого понять. Игрок за 100 миллионов — это тот, кто делает вещи, которые не может делать никто другой на планете.