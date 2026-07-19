Йорк про «МЮ»: «Покупая хавбека за 100 млн фунтов, ты должен брать эквивалент Мбаппе. И на ЧМ никто, кроме Буадди, не был похож на такого игрока»

"Если ты тратишь 100 миллионов фунтов на одного полузащитника, то хочешь, чтобы это был эквивалент Килиана Мбаппе, например. Тогда ты платишь деньги, они улетают, но ты точно знаешь, что получишь. Ты видишь это своими глазами.
Буадди из Марокко, этот молодой парень — вот такой игрок. Я внимательно следил за ним на этом чемпионате мира, и в таких матчах, как против Бразилии, он выглядел просто потрясающе. Он молодой. Он по-настоящему многообещающий игрок.
Я бы потратил деньги на Буадди, потому что у него есть потенциал стать лучшим в мире. Кроме Буадди, нет никого, кто заставил бы меня подумать: «Вау, вот это 100-миллионный игрок».
Я вообще не понимаю, откуда вдруг взялись такие цифры. Теперь это постоянная история: любого, кто хоть чуть-чуть прилично играет, оценивают в 100 миллионов. Такой сейчас рынок. Но когда речь идет о 100 миллионах и выше, игрок должен быть исключительным. Вы серьезно говорите мне, что Эллиот Андерсон, Сандро Тонали и остальные — это исключительные игроки? Они хорошие игроки. И все. Я просто не могу этого понять. Игрок за 100 миллионов — это тот, кто делает вещи, которые не может делать никто другой на планете.
К сожалению, 100 миллионов в современном футболе — это уже капля в море. Клубы смотрят на игроков за 100 миллионов и говорят: «Заплатим». Серьезно? Я просто не считаю, что эти полузащитники столько стоят — за исключением Буадди, у которого огромный потенциал«, — сказал экс-форвард “Манчестер Юнайтед” в интервью Boyle Sports.