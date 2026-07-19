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Перерыв в финале ЧМ-2026 продлился 27 с половиной минут. Выступили Мадонна, Шакира, BTS и Бибер

Перерыв в матче между Испанией и Аргентиной продлился дольше, чем обычно.

Команды Луиса де ла Фуэнте и Лионеля Скалони встречаются в финале ЧМ-2026. Счет после первой половины не открыт — 0:0.

Пауза между таймами растянулась на 27 с половиной минут. При этом ФИФА обещала, что перерыв займет не больше 17 минут.

Пока команды отдыхали, на «Метлайф Стэдиум» выступили Мадонна (в ее номере поучаствовали экс-футболисты сборной Бразилии Роналдо и Роналдиньо), BTS, Шакира, Джастин Бибер и другие музыканты.

Смотрите прямую трансляцию матча Испания — Аргентина — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».