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BTS, Мадонна, Шакира и Джастин Бибер выступили в перерыве финала ЧМ-2026

BTS, Мадонна, Шакира и Джастин Бибер выступили в перерыве финала чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной.

Источник: Спортс‘’

Открыла шоу Мадонна вместе с Роналдиньо и Роналдо, затем выступила южнокорейская группа BTS с песней Dynamite.

Затем на стадионе появился главный герой сериала «Тед Лассо» вместе с помощником. Они дали наставления Джастину Биберу.

Последней вышла Шакира и исполнила гимн ЧМ вместе с Burna Boy.

Ранее стример IShowSpeed и рэперы Post Malone и Swae Lee выступили на открытии финала.

Изображения: кадры из трансляции.

Смотрите финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».