Руни о шоу в перерыве ЧМ-2026: «Дерьмово, честно говоря. Хотя многие артисты мне нравятся»

Финал чемпионата мира между Испанией и Аргентиной проходит на арене «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси (0:0, второй тайм).
Во время перерыва на стадионе выступили Мадонна (в ее номере поучаствовали экс-футболисты сборной Бразилии Роналдо и Роналдиньо), BTS, Шакира, Джастин Бибер и другие музыканты. Пауза между таймами продлилась 27 с половиной минут — ранее ФИФА обещала, что перерыв займет не более 17 минут.
«Мне нравятся многие из этих артистов, но, по-моему, это дерьмово, честно говоря», — сказал Руни в эфире BBC.