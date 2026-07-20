IShowSpeed надел футболку со всеми странами ЧМ-2026 на финал турнира

После своего выступления на церемонии открытия финала ЧМ между Испанией и Аргентиной стример надел футболку, состоящую из частей форм всех сборных, которые участвовали на этом мундиале.
Напомним, команды, которые IShowSpeed поддерживал на ЧМ-2026, часто проигрывали. Стример приходил на матчи плей-офф в футболках сборных Португалии, Кот-д’Ивуара, Бразилии, Кабо-Верде, Бельгии, и все эти команды вылетали с турнира.
Ранее IShowSpeed, Post Malone и Swae Lee выступили на открытии финала ЧМ-2026.
IShowSpeed — популярный американский стример и фанат Криштиану Роналду. На его ютуб-канале 58,2 млн подписчиков.
Узнать больше по теме
Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.Читать дальше