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IShowSpeed надел футболку со всеми странами ЧМ-2026 на финал турнира

Стример IShowSpeed надел футболку со всеми странами чемпионата мира-2026.

Источник: Спортс‘’

После своего выступления на церемонии открытия финала ЧМ между Испанией и Аргентиной стример надел футболку, состоящую из частей форм всех сборных, которые участвовали на этом мундиале.

Напомним, команды, которые IShowSpeed поддерживал на ЧМ-2026, часто проигрывали. Стример приходил на матчи плей-офф в футболках сборных Португалии, Кот-д’Ивуара, Бразилии, Кабо-Верде, Бельгии, и все эти команды вылетали с турнира.

Ранее IShowSpeed, Post Malone и Swae Lee выступили на открытии финала ЧМ-2026.

IShowSpeed — популярный американский стример и фанат Криштиану Роналду. На его ютуб-канале 58,2 млн подписчиков.

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