Аргентина с Месси выиграла один ЧМ из шести — в 2022-м: в 2014-м и 2026-м проиграли в финале, в 2006-м и 2010-м — в ¼ финала, в 2018-м — в ⅛ финала

«Альбиселесте» провели шестой чемпионат мира с Лионелем Месси в составе. Первый был в 2006 году — тогда вылетели от Германии в ¼ финала (1:1, 2:4 по пенальти).
В 2010-м Аргентина с Месси также уступила Германии в четвертьфинале (0:4). На ЧМ-2014 Аргентина заняла второе место, проиграв в финале тем же немцам (0:1).
В 2018-м команда вылетела в ⅛ финала от Франции (3:4). В 2022 году Месси с Аргентиной стали чемпионами мира, победив в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти).
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