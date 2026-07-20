Морган об Аргентине в финале ЧМ: «Кучка мерзких, жестоких отморозков, позор для футбола. Отвратительное поведение, особенно Паредеса. Карма — та еще стерва, детка»

Сегодня сборная не смогла защитить титул чемпионов мира, уступив Испании (0:1) в финале ЧМ-2026.
Он выложил фото игроков сборной Аргентины с баннером про Фолклендские острова после победы над Англией (2:1) в полуфинале.
«Карма — та еще стерва, детка. Увидимся», — написал друг Криштиану Роналду.
Он также поздравил Испанию с победой.
«Поздравляю Испанию с победой на чемпионате мира! Очень достойные победители. Лучшая команда турнира, и сегодня они полностью переиграли Аргентину», — отметил Морган.
Кроме того, он высказался о потасовке после финального матча ЧМ-2026. Одним из главных действующих лиц конфликта стал полузащитник аргентинцев Леандро Паредес. Он схватил Эрика Гарсию за горло и повалил Гави на газон.
«Отвратительное поведение аргентинцев в конце матча, особенно Паредеса. Просто кучка мерзких, жестоких отморозков, позор для футбола. Никогда еще не был так рад поражению команды», — написал Пирс.