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Константин Генич: «Хочется плакать, для комментатора финал ЧМ — веха. Увидел слезы Месси, и захотелось разрыдаться. Вы меня простите, если что-то на этом чемпионате было не так»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился эмоциями после работы на финале ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной (1:0).

"Как будто нет слов. Сел голос. Хочется плакать, честно. Очень хочется плакать.

Не потому, что выиграла Испания, а потому что для каждого есть какие-то цели в жизни, есть какие-то моменты, пики. Блин, и для комментатора финал чемпионата мира это прямо веха.

Я вообще без сил, порадуюсь за сборную Испании, но я когда увидел слезы Лионеля Месси, прям хотелось разрыдаться.

Вы меня простите, друзья, если что-то на этом ЧМ было не так. Скандалы, споры, интриги, расследования — все это не по-настоящему. А чемпион настоящий", — сказал Генич.