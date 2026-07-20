Константин Генич: «Хочется плакать, для комментатора финал ЧМ — веха. Увидел слезы Месси, и захотелось разрыдаться. Вы меня простите, если что-то на этом чемпионате было не так»

"Как будто нет слов. Сел голос. Хочется плакать, честно. Очень хочется плакать.
Не потому, что выиграла Испания, а потому что для каждого есть какие-то цели в жизни, есть какие-то моменты, пики. Блин, и для комментатора финал чемпионата мира это прямо веха.
Я вообще без сил, порадуюсь за сборную Испании, но я когда увидел слезы Лионеля Месси, прям хотелось разрыдаться.
Вы меня простите, друзья, если что-то на этом ЧМ было не так. Скандалы, споры, интриги, расследования — все это не по-настоящему. А чемпион настоящий", — сказал Генич.