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Родри стал лучшим игроком матча Испания — Аргентина с оценкой 8.0 по Индексу ГОЛа. У Месси — 6.8, у Ямаля — 7.4, удаленный Энцо — худший с 5.6 балла

Родри получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам финала чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины (1:0). Испанский хавбек «Ман Сити» провел на поле 99 минут и заработал оценку 8.0.

Источник: Спортс‘’

Полузащитник аргентинцев Энцо Фернандес, заработавший удаление на 93-й минуте, стал худшим игроком финала с оценкой 5.6.

Оценки сборной Испании:

— вратарь: Унаи Симон (6.9);

— защита: Марк Кукурелья (7.0), Эмерик Лапорт (7.2), Пау Кубарси (7.6), Педро Порро (7.2);

— полузащита: Фабиан Руис (7.0), Родри (8.0), Дани Ольмо (7.0);

— атака: Алекс Баэна (6.5), Микель Ойарсабаль (6.1), Ламин Ямаль (7.4);

— запасные: Микель Мерино (6.5), Педри (7.6), Ферран Торрес (7.2), Нико Уильямс (7.4).

Оценки сборной Аргентины:

— вратарь: Эмилиано Мартинес (7.9);

— защита: Николас Тальяфико (7.3), Лисандро Мартинес (6.7), Кристиан Ромеро (6.5), Гонсало Монтьель (7.0);

— полузащита: Николас Гонсалес (6.1), Алексис Мак Аллистер (6.5), Энцо Фернандес (5.6), Родриго Де Поль (6.0);

— атака: Хулиан Альварес (6.1), Лионель Месси (6.8);

— запасные: Николас Отаменди (6.2), Факундо Медина (6.5), Науэль Молина (6.7), Леандро Паредес (6.2), Джулиано Симеоне (6.1).

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