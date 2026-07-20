У Аргентины с Месси в составе три победы в основное время над сборными из Европы в плей-офф ЧМ. У команды 5 поражений: 3 раза от Германии, по разу — от Франции и Испании

У южноамериканской сборной с Лионелем Месси в составе в активе только три победы в основное время над соперниками из Европы в плей-офф чемпионатов мира: над Бельгией (1:0) в ¼ финала ЧМ-2014, над Хорватией (3:0) в полуфинале ЧМ-2022 и над Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2026.