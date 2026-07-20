У Аргентины с Месси в составе три победы в основное время над сборными из Европы в плей-офф ЧМ. У команды 5 поражений: 3 раза от Германии, по разу — от Франции и Испании

У южноамериканской сборной с Лионелем Месси в составе в активе только три победы в основное время над соперниками из Европы в плей-офф чемпионатов мира: над Бельгией (1:0) в ¼ финала ЧМ-2014, над Хорватией (3:0) в полуфинале ЧМ-2022 и над Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2026.
С учетом овертайма аргентинцам с Месси удалось победить еще в пяти матчах: дважды обыграли Швейцарию (1:0 в ⅛ финала на ЧМ-2014 и 3:1 на ЧМ-2026), дважды Нидерланды (0:0, 4:2 по пенальти в полуфинале на ЧМ-2014) и 2:2, 4:3 по пенальти в ¼ финала на ЧМ-2022), а также Францию (3:3, 4:2 по пенальти в финале ЧМ-2022).
Еще в пяти матчах европейские команды выигрывали у Аргентины.
Трижды это делала Германия (1:1, 4:2 по пенальти в ¼ финала на ЧМ-2006, Месси был в заявке, но не сыграл; 4:0 в ¼ финала ЧМ-2010; 1:0 в финале ЧМ-2014), Франция (4:3 в ⅛ финала ЧМ-2018) и Испания (1:0, дополнительное время в финале ЧМ-2026).