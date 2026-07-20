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«Месси сделал 54 касания, но в чужой штрафной — ни одного. Лео можно оставить, если завладеть мячом и заставить его возвращаться в оборону». Ричардс об игре форварда против Испании

Бывший защитник сборной Англии Майка Ричардс прокомментировал игру форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в матче против Испании (0:1, дополнительное время) в финале ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Лионель Месси сделал 54 касания в матче, но в чужой штрафной — ни одного.

Все задавались вопросом: «Как остановить Месси?».

Месси можно остановить, если завладеть мячом и заставить его возвращаться в оборону. Именно это и сделала сборная Испании.

Тем не менее Лионель был одним из, если не лучшим футболистом на чемпионате мира. Мы знаем, что при игре без мяча он не так хорош.

Но то, как он умеет вдохновлять людей, просто поразительно. Это невероятно. Мы стали свидетелями величия", — сказал Майка Ричардс.