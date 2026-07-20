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Мостовой считает, что Родри не заслужил награду лучшему игроку ЧМ: «За что? Ноль голов и одна передача? Пипец! У него даже дриблинга нет. Футбол — это голы и все такое»

Бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что Родри не заслужил приз лучшему игроку ЧМ-2026.

30-летний полузащитник сборной Испании получил награду после победного финала турнира с Аргентиной (1:0 д.в.).

— Заслужил ли Родри награду лучшему игроку ЧМ? — Нет, конечно. За что? Ноль голов и одна передача? Пипец! Тогда зачем нужны голы и передачи? У него даже дриблинга нет.

Получает мяч без сопротивления — и что? Да, хороший футболист, но футбол — это голы и все такое. Тогда можно и Педри, и многим другим давать, — сказал Мостовой.

Родри вручили «Золотой мяч» ЧМ-2026 как лучшему игроку турнира. «Серебряный» получил Месси, «Бронзовый» — Мбаппе.

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