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В 6-й раз подряд обладатель «Золотой бутсы» ЧМ не выиграл его — в списке Мбаппе (дважды), Клозе, Мюллер, Хамес и Кейн. В последний раз это удалось Роналдо в 2002-м

Лучший бомбардир чемпионата мира в 6-й раз подряд не сумел его выиграть.

Главным голеадором ЧМ-2026 стал форвард сборной Франции Килиан Мбаппе — 10 мячей в 8 играх на турнире. При этом французы заняли только 4-е место.

В прошлый раз совместить «Золотую бутсу» с победой на ЧМ удалось форварду сборной Бразилии Роналдо в 2002 году (8 мячей в 7 играх, в том числе дубль в финале с Германией).

После этого лучшие бомбардиры турнира были не из победившей команды. Ранее в список вошли Мирослав Клозе (2006, Германия), Томас Мюллер (2006, Германия — выиграл «Золотую бутсу» по дополнительным показателям), Хамес Родригес (2014, Колумбия), Харри Кейн (2018, Англия) и тот же Мбаппе (2022, Франция).

Мбаппе — единственный игрок с двумя «Золотыми бутсами» ЧМ. Килиан стал лучшим бомбардиром в 2022-м и 2026-м.