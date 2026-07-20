Галямин о ЦСКА: «Будет в верхней части таблицы, но без борьбы за чемпионство. Нужен хороший центрфорвард»

"От ЦСКА в предстоящем сезоне можно ждать чего угодно — как со знаком плюс, так и минус. За выживание бороться не будет, но и за чемпионство тоже. Команда точно будет в верхней части таблицы. Но трудно предсказать, какое место по итогам займет. Нужен хороший центральный нападающий. Если найдут футболиста на эту позицию, то это многое решит.