Галямин о ЦСКА: «Будет в верхней части таблицы, но без борьбы за чемпионство. Нужен хороший центрфорвард»

"От ЦСКА в предстоящем сезоне можно ждать чего угодно — как со знаком плюс, так и минус. За выживание бороться не будет, но и за чемпионство тоже. Команда точно будет в верхней части таблицы. Но трудно предсказать, какое место по итогам займет. Нужен хороший центральный нападающий. Если найдут футболиста на эту позицию, то это многое решит.
В прошлом году ЦСКА удивил хорошей игрой, за исключением некоторых матчей второй части чемпионата. Молодежь перспективная, умеет играть в футбол на хорошем уровне. Могут быть сюрпризы в положительную сторону. Не стоит оценивать по последнему товарищескому матчу с «Динамо» (2:5). Надо продолжать поддерживать и верить в команду.
Что касается Игдисамова, то я его не знаю. Но у нас много молодых тренеров работают, и делают это довольно неплохо. Не стоит болельщикам бояться раньше времени", — сказал бывший футболист ЦСКА и сборной России.