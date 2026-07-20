Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.16
П2
6.47
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
1
:
Аргентина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
0
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Галямин о ЦСКА: «Будет в верхней части таблицы, но без борьбы за чемпионство. Нужен хороший центрфорвард»

Дмитрий Галямин поделился ожиданиями от выступления ЦСКА в новом сезоне «Альфа-Банк» РПЛ.

Источник: Спортс‘’

"От ЦСКА в предстоящем сезоне можно ждать чего угодно — как со знаком плюс, так и минус. За выживание бороться не будет, но и за чемпионство тоже. Команда точно будет в верхней части таблицы. Но трудно предсказать, какое место по итогам займет. Нужен хороший центральный нападающий. Если найдут футболиста на эту позицию, то это многое решит.

В прошлом году ЦСКА удивил хорошей игрой, за исключением некоторых матчей второй части чемпионата. Молодежь перспективная, умеет играть в футбол на хорошем уровне. Могут быть сюрпризы в положительную сторону. Не стоит оценивать по последнему товарищескому матчу с «Динамо» (2:5). Надо продолжать поддерживать и верить в команду.

Что касается Игдисамова, то я его не знаю. Но у нас много молодых тренеров работают, и делают это довольно неплохо. Не стоит болельщикам бояться раньше времени", — сказал бывший футболист ЦСКА и сборной России.