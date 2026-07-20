IShowSpeed заявил, что сыграет на ЧМ-2030: «Возможно, не за США, а за кого-нибудь другого»

"Увидимся через четыре года. Я должен вам это сказать. Возможно, не за сборную США, а за кого-нибудь другого, я вам скажу. Мне нужно тренироваться. Нужно засесть за работу.
Мне будет 25 лет. 25-летний Speed на следующем чемпионате мира. Интересно, чем ты будешь заниматься", — сказал IShowSpeed.
Ранее IShowSpeed говорил, что готов сыграть за сборную Индии на следующем ЧМ.
Напомним, стример выступил на открытии финала чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной (1:0).
IShowSpeed — американский стример и фанат Криштиану Роналду. На его ютуб-канале 59 млн подписчиков.
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