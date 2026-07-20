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Месси — лучший игрок сборной Аргентины на ЧМ-2026 с 8,31 по Индексу ГОЛа в среднем. Лисандро — 2-й, Ромеро — 3-й, Паредес — 4-й, Энцо — 5-й, Альварес — 11-й

Лионель Месси стал лучшим игроком сборной Аргентины на чемпионате мира-2026 по Индексу ГОЛа.

39-летний нападающий принял участие во всех восьми матчах команды на турнире и провел на поле 740 минут. Его средняя оценка составила 8,31.

Топ-11 игроков сборной Аргентины по Индексу ГОЛа выглядит так:

2. Лисандро Мартинес — 7,269;

3. Кристиан Ромеро — 7,207;

4. Леандро Паредес — 7,056;

5. Энцо Фернандес — 7,054;

6. Алексис Мак Аллистер — 6,994;

7−8. Родриго Де Поль — 6,804;

7−8. Николас Тальяфико — 6,804;

9. Науэль Молина — 6,597;

10. Эмилиано Мартинес — 6,565;

11. Хулиан Альварес — 6,45.

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