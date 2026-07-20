Месси — лучший игрок сборной Аргентины на ЧМ-2026 с 8,31 по Индексу ГОЛа в среднем. Лисандро — 2-й, Ромеро — 3-й, Паредес — 4-й, Энцо — 5-й, Альварес — 11-й

39-летний нападающий принял участие во всех восьми матчах команды на турнире и провел на поле 740 минут. Его средняя оценка составила 8,31.
Топ-11 игроков сборной Аргентины по Индексу ГОЛа выглядит так:
1. Лионель Месси — 8,31;
2. Лисандро Мартинес — 7,269;
3. Кристиан Ромеро — 7,207;
4. Леандро Паредес — 7,056;
5. Энцо Фернандес — 7,054;
6. Алексис Мак Аллистер — 6,994;
7−8. Родриго Де Поль — 6,804;
7−8. Николас Тальяфико — 6,804;
9. Науэль Молина — 6,597;
10. Эмилиано Мартинес — 6,565;
11. Хулиан Альварес — 6,45.
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