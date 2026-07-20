Макманаман об Аргентине: «Партнеры Месси ведут себя так, будто хотят делать что угодно, только не выиграть матч. Они могут пинать соперников, бить, хватать, нырять. Это было ужасно»

"Они пытаются использовать хитрость, играть грязно, и так далее, и так далее, и так далее. Но это показывает их в плохом свете. Это не выглядит хорошо. У них есть, возможно, величайший игрок мира [Лионель Месси], а его партнеры ведут себя так, будто им не интересен футбол, будто они хотят делать что угодно, только не выиграть футбольный матч. Они могут пинать соперников, бить, хватать, нырять, делать что угодно.