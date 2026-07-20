Макманаман об Аргентине: «Партнеры Месси ведут себя так, будто хотят делать что угодно, только не выиграть матч. Они могут пинать соперников, бить, хватать, нырять. Это было ужасно»

Команда Лионеля Скалони уступила сборной Испании со счетом 0:1 в решающем матче турнира.
"Они пытаются использовать хитрость, играть грязно, и так далее, и так далее, и так далее. Но это показывает их в плохом свете. Это не выглядит хорошо. У них есть, возможно, величайший игрок мира [Лионель Месси], а его партнеры ведут себя так, будто им не интересен футбол, будто они хотят делать что угодно, только не выиграть футбольный матч. Они могут пинать соперников, бить, хватать, нырять, делать что угодно.
Мы были в бешенстве от поведения сборной Парагвая в матче с Францией, но сегодня было хуже, это было ужасно. Как вы сказали, это самый важный матч в мире, вся страна, вся вселенная наблюдает за этой игрой и видит вот это.
Если ты нейтральный болельщик, ты думаешь: «Я надеюсь, Испания забьет, пускай уже все закончится». Аргентина была ужасна, их выступление сегодня было кошмарным", — сказал Макманаман.
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