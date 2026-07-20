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Фанат Роналду IShowSpeed выразил уважение и поаплодировал Месси, увидев слезы Лео после поражения в финале ЧМ: «Я впервые вижу, как он проигрывает»

Стример IShowSpeed выразил уважение и поаплодировал нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси, увидев его слезы после поражения в финале ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Сборная Испании обыграла Аргентину в финальном матче ЧМ (1:0).

"Месси плачет. О нет, бро. Это последний чемпионат мира для Роналду и Месси. Это бьет по мне.

На самом деле Аргентина сыграла очень хорошо. Они играли от сердца, они играли со своими товарищами. Нужно отдать им должное. Они действительно играют на пределе, и они сыграли отлично на этом турнире.

Я был примерно на 20 матчах Месси, и это первый раз, когда я вижу, как он проигрывает", — сказал IShowSpeed.

IShowSpeed — американский стример и фанат Криштиану Роналду. На его ютуб-канале 59 млн подписчиков.

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