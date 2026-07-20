Фанат Роналду IShowSpeed выразил уважение и поаплодировал Месси, увидев слезы Лео после поражения в финале ЧМ: «Я впервые вижу, как он проигрывает»

Сборная Испании обыграла Аргентину в финальном матче ЧМ (1:0).
"Месси плачет. О нет, бро. Это последний чемпионат мира для Роналду и Месси. Это бьет по мне.
На самом деле Аргентина сыграла очень хорошо. Они играли от сердца, они играли со своими товарищами. Нужно отдать им должное. Они действительно играют на пределе, и они сыграли отлично на этом турнире.
Я был примерно на 20 матчах Месси, и это первый раз, когда я вижу, как он проигрывает", — сказал IShowSpeed.
IShowSpeed — американский стример и фанат Криштиану Роналду. На его ютуб-канале 59 млн подписчиков.
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