«Футбол в Аргентине — это победа или катастрофа. Это объясняет поведение некоторых игроков. Они стали кинозлодеями, а я вижу нацию, которая делает все для победы». Балаге о финале ЧМ

"Сборная Аргентины стала идеальным кинозлодеем как в англоязычном мире, так и в других культурах.
А я вижу нацию, которая на поле делает все возможное, чтобы победить. Они блестяще оборонялись против Испании, будь то в ситуациях один на один или заперевшись на своей половине поля. Мы не давали им мяч, поэтому они не могли атаковать или создать условия, необходимые для того, чтобы Лионель Месси блеснул.
Дойти до финала чемпионата мира с командой, которая не была лучшей, — это огромное достижение. Это выигрывающая сборная, и в международной реакции много зависти.
У меня складывается впечатление, что в Аргентине футбол воспринимается по одному пути: только победа. Поражение — это чья-то вина. Победа или катастрофа.
И это объясняет (но не должно оправдывать) поведение некоторых аргентинских игроков в конце матча.
Также было неправильно поворачиваться спиной к чемпионам. Насколько я видел, только Месси обернулся, чтобы посмотреть, как испанцы поднимают трофей.
В спорте нужно уважать поражение (использовать его для роста), но понимаю, что трудно сохранять страсть к своей национальной команде и следовать всем неписаным правилам спорта, когда победа для тебя гораздо важнее.
Месси всегда является образцом для подражания и демонстрирует, что значит быть прекрасным спортсменом", — написал Гильем Балаге.
Фу, Паредес! Схватил за горло Гарсию, завалил и ударил Гави.