«Футбол в Аргентине — это победа или катастрофа. Это объясняет поведение некоторых игроков. Они стали кинозлодеями, а я вижу нацию, которая делает все для победы». Балаге о финале ЧМ

А я вижу нацию, которая на поле делает все возможное, чтобы победить. Они блестяще оборонялись против Испании, будь то в ситуациях один на один или заперевшись на своей половине поля. Мы не давали им мяч, поэтому они не могли атаковать или создать условия, необходимые для того, чтобы Лионель Месси блеснул.