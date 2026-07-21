«Смотреть шоу в перерыве — это ужасно. Это не помогает футболу. Главное — это игра. А она все больше размывается». Штрайх о финале ЧМ

Пауза между таймами растянулась на 27 с половиной минут. На «Метлайф Стэдиум» выступили Мадонна (в ее номере поучаствовали экс-футболисты сборной Бразилии Роналдо и Роналдиньо), BTS, Шакира, Джастин Бибер и другие музыканты.
"Это не помогает футболу. Не понимаю, что можно праздновать до или во время перерыва матча.
Для меня, как для футбольного болельщика, смотреть такое шоу в перерыве — это ужасно.
Они могут устроить шоу после матча, мне все равно, хоть на пять часов. Но главное — это игра. А она все больше размывается", — сказал Кристиан Штрайх в эфире ZDF.