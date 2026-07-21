Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Мьельбю
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.80
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Сабах
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.30
П2
4.99
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Арарат-Армения
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Иберия 1999
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.80
П2
1.99
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Орхус
:
Лех
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.21
П2
3.57
Футбол. Лига конференций
20:00
Гетеборг
:
Левадия
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.03
П2
6.77
Футбол. Лига конференций
20:30
Флориана
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.85
П2
2.08
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Тун
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
3.76
X
3.75
П2
1.95
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Фенербахче
:
Гурник З
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.25
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
21:15
Атерт
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.47
П2
1.57
Футбол. Лига чемпионов
21:30
Штурм
:
Хартс
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.86
П2
4.44
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Клаксвик
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.35
П2
3.30

«Смотреть шоу в перерыве — это ужасно. Это не помогает футболу. Главное — это игра. А она все больше размывается». Штрайх о финале ЧМ

Бывший главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх высказался касательно шоу в перерыве финала ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0, дополнительное время).

Источник: Спортс‘’

Пауза между таймами растянулась на 27 с половиной минут. На «Метлайф Стэдиум» выступили Мадонна (в ее номере поучаствовали экс-футболисты сборной Бразилии Роналдо и Роналдиньо), BTS, Шакира, Джастин Бибер и другие музыканты.

"Это не помогает футболу. Не понимаю, что можно праздновать до или во время перерыва матча.

Для меня, как для футбольного болельщика, смотреть такое шоу в перерыве — это ужасно.

Они могут устроить шоу после матча, мне все равно, хоть на пять часов. Но главное — это игра. А она все больше размывается", — сказал Кристиан Штрайх в эфире ZDF.