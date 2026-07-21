Маттеус об Аргентине: «Было бы обидно, если бы команда с такой игрой выиграла ЧМ. Футболисты выделялись фолами, спорами. Месси был тенью самого себя, но у него не было поддержки»

Команда тренера Лионеля Скалони ни нанесла ни одного удара в створ ворот соперника за 120 минут игры.
"Было бы обидно, если бы такая команда, с такой игрой, стала чемпионами мира. Лионеля Месси не было видно. Большинство аргентинских игроков больше выделялись фолами, толчками и спорами.
В финале Месси был лишь тенью самого себя. Но это, безусловно, связано с игрой сборной Испании. У Лионеля не было поддержки.
Испания была на несколько шагов впереди по уровню. Абсолютно заслуженная победа", — заявил Лотар Маттеус.
Лотар Маттеус: «Скучный финал ЧМ. Аргентина вообще не шла в атаку, ни одного удара до 120-й минуты. Это заслуга Испании, но не хватило азарта, когда играет только одна команда».