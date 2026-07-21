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Маттеус об Аргентине: «Было бы обидно, если бы команда с такой игрой выиграла ЧМ. Футболисты выделялись фолами, спорами. Месси был тенью самого себя, но у него не было поддержки»

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением по поводу финального матча ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0, дополнительное время).

Источник: Спортс‘’

Команда тренера Лионеля Скалони ни нанесла ни одного удара в створ ворот соперника за 120 минут игры.

"Было бы обидно, если бы такая команда, с такой игрой, стала чемпионами мира. Лионеля Месси не было видно. Большинство аргентинских игроков больше выделялись фолами, толчками и спорами.

В финале Месси был лишь тенью самого себя. Но это, безусловно, связано с игрой сборной Испании. У Лионеля не было поддержки.

Испания была на несколько шагов впереди по уровню. Абсолютно заслуженная победа", — заявил Лотар Маттеус.

Лотар Маттеус: «Скучный финал ЧМ. Аргентина вообще не шла в атаку, ни одного удара до 120-й минуты. Это заслуга Испании, но не хватило азарта, когда играет только одна команда».