Месси, Де Поль, Энцо, Альварес и еще 6 игроков не вернулись со сборной Аргентины в Буэнос-Айрес после ЧМ

Аргентинская команда под руководством Лионеля Скалони уступила сборной Испании в финале (0:1, доп. время).
Как сообщает TyC Sports, 10 игроков сборной Аргентины не полетели вместе с командой — среди них футболисты «Интер Майами» Лионель Месси и Родриго Де Поль, оставшиеся в США после турнира, а также Энцо Фернандес, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Херонимо Рульи, Нико Пас, Кристиан Ромеро, Науэль Молина и Хуан Муссо, которые отправились в Европу.
В аэропорту Буэнос-Айреса сборную Аргентины встретили на взлетно-посадочной полосе с оркестром. После этого команда в сопровождении полиции проехала по аргентинской столице на автобусе с открытым верхом — сообщается, что поприветствовать сборную вышли несколько тысяч болельщиков.