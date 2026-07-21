Месси, Де Поль, Энцо, Альварес и еще 6 игроков не вернулись со сборной Аргентины в Буэнос-Айрес после ЧМ

Как сообщает TyC Sports, 10 игроков сборной Аргентины не полетели вместе с командой — среди них футболисты «Интер Майами» Лионель Месси и Родриго Де Поль, оставшиеся в США после турнира, а также Энцо Фернандес, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Херонимо Рульи, Нико Пас, Кристиан Ромеро, Науэль Молина и Хуан Муссо, которые отправились в Европу.