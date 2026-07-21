Ямаль не ответил на предложение чеченского блогера Асхаба Тамаева получить Bugatti в подарок: «Если хочет, пусть забирает в России, могу привезти в Испанию, куда угодно»

Напомним, Тамаев обещал подарить Ямалю Bugatti из своей коллекции, если сборная Испании победит на чемпионате мира-2026.
"Я хочу поздравить Ламина Ямаля и сборную Испании с тем, что они забрали ЧМ. Это был единственный способ спасти моего друга Криштиану Роналду. Они это сделали, спасибо вам большое. Я не отказываюсь от своих слов и даже не хочу отказываться: я говорил, что подарю любую Bugatti из своей коллекции Ямалю, если он выиграет ЧМ.
Я ему написал вчера ночью, чтобы он вышел на связь, и я доставил бы автомобиль куда надо, но он, к сожалению, мне не ответил. Может быть, он занят, может, не хочет или ему не интересно. Но в любом случае Bugatti — дорогая тачка для Ямаля и для любого футболиста, мало у кого она есть.
Если среди моих зрителей есть знакомые Ямаля, то отправьте это ему — пусть он заберет авто. Если хочет, пусть забирает в России, могу привезти в Испанию, куда угодно", — сказал Тамаев.
Ранее Тамаев заявлял, что приобрел Bugatti Veyron Криштиану Роналду за 9 миллионов долларов. Однако «Газета.ru» со ссылкой на Shot сообщила, что автомобиль принадлежал мошеннику из Дагестана Тимуру Ахмедову, который купил машину в 2013 году на деньги, полученные от финансовой пирамиды.