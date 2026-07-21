Ямаль не ответил на предложение чеченского блогера Асхаба Тамаева получить Bugatti в подарок: «Если хочет, пусть забирает в России, могу привезти в Испанию, куда угодно»

Я ему написал вчера ночью, чтобы он вышел на связь, и я доставил бы автомобиль куда надо, но он, к сожалению, мне не ответил. Может быть, он занят, может, не хочет или ему не интересно. Но в любом случае Bugatti — дорогая тачка для Ямаля и для любого футболиста, мало у кого она есть.