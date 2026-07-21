Ведущий пошутил над Роналду во время чествования сборной Испании, представляя Пино: «Его называли Криштиану, но у него-то есть Кубок мира»

На ЧМ-2026 сборная Испании выбила Португалию Роналду в ⅛ финала, победив со счетом 1:0 благодаря голу Микеля Мерино в компенсированное ко второму тайму время. Впоследствии испанцы дошли до финала, где обыграли Аргентину и во второй раз в истории стали чемпионами мира.