Когда на сцену пригласили полузащитника Йереми Пино, его представили следующими словами:
"На районе его называли Криштиану Роналду. Но у него-то есть Кубок мира!
Талант нашей сборной, победитель Лиги конференций, «золотой канарец», наш чемпион мира.
Под номером 11 — Йереми Пино!".
На ЧМ-2026 сборная Испании выбила Португалию Роналду в ⅛ финала, победив со счетом 1:0 благодаря голу Микеля Мерино в компенсированное ко второму тайму время. Впоследствии испанцы дошли до финала, где обыграли Аргентину и во второй раз в истории стали чемпионами мира.
Для 41-летнего Криштиану минувший ЧМ стал шестым в карьере. Он так и не смог выиграть этот турнир со своей сборной.