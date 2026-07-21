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Ведущий пошутил над Роналду во время чествования сборной Испании, представляя Пино: «Его называли Криштиану, но у него-то есть Кубок мира»

Во время празднования победы сборной Испании на ЧМ-2026 в Мадриде ведущий церемонии пошутил над Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

Когда на сцену пригласили полузащитника Йереми Пино, его представили следующими словами:

"На районе его называли Криштиану Роналду. Но у него-то есть Кубок мира!

Талант нашей сборной, победитель Лиги конференций, «золотой канарец», наш чемпион мира.

Под номером 11 — Йереми Пино!".

На ЧМ-2026 сборная Испании выбила Португалию Роналду в ⅛ финала, победив со счетом 1:0 благодаря голу Микеля Мерино в компенсированное ко второму тайму время. Впоследствии испанцы дошли до финала, где обыграли Аргентину и во второй раз в истории стали чемпионами мира.

Для 41-летнего Криштиану минувший ЧМ стал шестым в карьере. Он так и не смог выиграть этот турнир со своей сборной.