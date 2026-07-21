Невилл о финале ЧМ-2026: «Аргентина играла как мешок с дерьмом. Если что-то выглядит как дерьмо и пахнет как дерьмо, то это дерьмо. Без Месси им и до полуфинала было бы тяжело дойти»

Порой если что-то выглядит как дерьмо и пахнет как дерьмо, то это дерьмо. Мы увидели очень слабое выступление. Иногда они играли плохо, но за счет прекрасной внутрикомандной «химии» и бойцовского духа проходили дальше. И у них в атаке играет невероятный футболист [Лионель Месси], который тащит их вперед. Без него, как я говорил еще на прошлом турнире, этой команде было бы тяжело дойти до полуфинала", — сказал экс-защитник сборной Англии в шоу The Overlap.