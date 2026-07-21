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Невилл о финале ЧМ-2026: «Аргентина играла как мешок с дерьмом. Если что-то выглядит как дерьмо и пахнет как дерьмо, то это дерьмо. Без Месси им и до полуфинала было бы тяжело дойти»

Гари Невилл раскритиковал игру сборной Аргентины в финале ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Команда Лионеля Скалони потерпела поражение от Испании со счетом 0:1, ни разу не пробив в створ за 120 минут.

"Давайте проясним: они играли очень плохо. Надо отдать им должное за то, что они так долго продержались. Молодцы. Но они играли как мешок с дерьмом.

Порой если что-то выглядит как дерьмо и пахнет как дерьмо, то это дерьмо. Мы увидели очень слабое выступление. Иногда они играли плохо, но за счет прекрасной внутрикомандной «химии» и бойцовского духа проходили дальше. И у них в атаке играет невероятный футболист [Лионель Месси], который тащит их вперед. Без него, как я говорил еще на прошлом турнире, этой команде было бы тяжело дойти до полуфинала", — сказал экс-защитник сборной Англии в шоу The Overlap.