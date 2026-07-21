Месси признан лучшим игроком ЧМ-2026 по версии Международной ассоциации спортивной прессы. Мбаппе — 2-й, Беллингем — 3-й, Холанд — 4-й, Родри — 6-й

В опросе приняли участие 472 журналиста из 121 страны, включая Россию.
Форвард сборной Аргентины, забивший 8 голов и отдавший 4 ассиста на турнире, набрал 1179 очков.
В тройку также попали Килиан Мбаппе из Франции (717 очков) и Джуд Беллингем из Англии (470 очков).
Четвертое место занял Эрлинг Холанд из Норвегии (460), пятое — испанец Ламин Ямаль (304). Признанный лучшим игроком турнира Родри из Испании — на шестом месте (285), голкипер Кабо-Верде Возинья — на седьмом (189).
Замыкают десятку Харри Кейн из Англии (130), Микель Ойарсабаль из Испании (118) и Майкл Олисе (91) из Франции.
Чемпионом мира 2026 года стала Испания, в финале обыгравшая Аргентину (1:0).