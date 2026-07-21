Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Орхус
:
Лех
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.30
П2
2.80
Футбол. Лига конференций
20:00
Гетеборг
:
Левадия
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.60
П2
6.60
Футбол. Лига конференций
20:30
Флориана
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.65
П2
2.13
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Тун
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.90
П2
1.90
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Фенербахче
:
Гурник З
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.60
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
21:15
Атерт
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.62
П2
1.51
Футбол. Лига чемпионов
21:30
Штурм
:
Хартс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.00
П2
4.50
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Клаксвик
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.30
П2
3.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ларн
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
21.00
X
8.25
П2
1.16
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Викингур Р
:
Хапоэль Беэр-Шева
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.60
П2
2.65

Познер о ЧМ: «Финал вызвал отвращение из-за игры аргентинцев — грязный футбол, рассчитанный на провокации. Испанский футбол — лучший, зрелищный и продуманный»

Телеведущий и журналист Владимир Познер поделился впечатлениями от завершившегося чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

В финале ЧМ-2026 сборная Испании обыграла команду Аргентины со счетом 1:0.

"Испанский футбол самый лучший, зрелищный и продуманный. Понимал, что все решится в матче с Францией, у которой блистательное нападение. Ожидал, что чемпион определится в том полуфинальном матче. Настоящий показатель организованности, как Испания сыграла против Франции и остановила Мбаппе. Абсолютно заслуженное и красивое чемпионство!

Финальный матч вызвал у меня отвращение из-за игры аргентинцев. Всем известно, что они играют грубо, но тут они превзошли самих себя. Грязный футбол, рассчитанный лишь на провокации. То, что аргентинцы за весь матч не ударили ни разу в створ, говорит о силе испанцев. Жаль, что аргентинцы вышли в финал. Гораздо лучше было бы, если бы туда вышли французы или англичане.

Понятно, что Месси — великий футболист. Возможно, самый великий. Но самой аргентинской сборной без Месси попросту нет!" — сказал Познер.