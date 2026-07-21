Познер о ЧМ: «Финал вызвал отвращение из-за игры аргентинцев — грязный футбол, рассчитанный на провокации. Испанский футбол — лучший, зрелищный и продуманный»

В финале ЧМ-2026 сборная Испании обыграла команду Аргентины со счетом 1:0.
"Испанский футбол самый лучший, зрелищный и продуманный. Понимал, что все решится в матче с Францией, у которой блистательное нападение. Ожидал, что чемпион определится в том полуфинальном матче. Настоящий показатель организованности, как Испания сыграла против Франции и остановила Мбаппе. Абсолютно заслуженное и красивое чемпионство!
Финальный матч вызвал у меня отвращение из-за игры аргентинцев. Всем известно, что они играют грубо, но тут они превзошли самих себя. Грязный футбол, рассчитанный лишь на провокации. То, что аргентинцы за весь матч не ударили ни разу в створ, говорит о силе испанцев. Жаль, что аргентинцы вышли в финал. Гораздо лучше было бы, если бы туда вышли французы или англичане.
Понятно, что Месси — великий футболист. Возможно, самый великий. Но самой аргентинской сборной без Месси попросту нет!" — сказал Познер.