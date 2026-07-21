Шалимов о «Золотой бутсе» Мбаппе на ЧМ: «Несправедливо, Килиан забил два мяча в тренировочном матче, а Месси играл в финале»

"Статус матча за третье место для Франции и Англии, учитывая, что обе команды рассчитывали дойти до финала, конечно, не главная мотивация. Хотя для Англии, которая выиграла ЧМ лишь один раз, а бронзу не брала ни разу, это должно быть стимулом.
Но обе команды провели матч как будто или матч ветеранов, или матч звезд — действующих спортсменов. Мбаппе идет в перерыве с Тухелем и улыбается — а счет 0:4. Такой матч — кошмар защитников, которые единственные могли остановить атаки. В целом же люди играли в футбольчик, никто не напрягался. И, конечно, с точки зрения таблицы лучшего бомбардира турнира ситуация несправедлива: Мбаппе забил два мяча в тренировочном матче, а Месси играл в финале в гораздо более сложном матче.
Все понятно: полный стадион, реклама и заработок — но в футбольном плане это несерьезный матч«, — отметил экс-полузащитник “Интера”.
Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ, ЛЧ и Ла Лиги в один год и не выиграл ни один из турниров.