Шалимов о «Золотой бутсе» Мбаппе на ЧМ: «Несправедливо, Килиан забил два мяча в тренировочном матче, а Месси играл в финале»

Но обе команды провели матч как будто или матч ветеранов, или матч звезд — действующих спортсменов. Мбаппе идет в перерыве с Тухелем и улыбается — а счет 0:4. Такой матч — кошмар защитников, которые единственные могли остановить атаки. В целом же люди играли в футбольчик, никто не напрягался. И, конечно, с точки зрения таблицы лучшего бомбардира турнира ситуация несправедлива: Мбаппе забил два мяча в тренировочном матче, а Месси играл в финале в гораздо более сложном матче.