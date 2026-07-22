Франк Лебеф: «Мбаппе не получит “Золотой мяч”, если не поймет, что надо помогать команде, потому что ничего не выиграет»

Я не большой почитатель «Золотого мяча», мне не нравятся индивидуальные награды в коллективном виде спорта. Но Мбаппе — отличный игрок сам по себе с выдающимся мастерством и невероятной уверенностью в себе. Если он, как на этом чемпионате мира, не поймет, что должен работать на команду, то никогда не получит «Золотой мяч», потому что его команда никогда ничего не выиграет.