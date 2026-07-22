Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ларн
0
:
Црвена Звезда
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Викингур Р
2
:
Хапоэль Беэр-Шева
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Клаксвик
0
:
Жальгирис К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Штурм
4
:
Хартс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Атерт
2
:
Дьер
6
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тун
1
:
Динамо З
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
1
:
Гурник З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Флориана
1
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Орхус
1
:
Лех
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Гетеборг
1
:
Левадия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Мьельбю
3
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Сабах
1
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арарат-Армения
2
:
Шэмрок Роверс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Иберия 1999
0
:
Слован Бр
2
П1
X
П2

Франк Лебеф: «Мбаппе не получит “Золотой мяч”, если не поймет, что надо помогать команде, потому что ничего не выиграет»

Франк Лебеф объяснил, почему Франция не вышла в финал ЧМ-2026, уступив Испании (0:2) в полуфинале.

"Просто провал отдельных исполнителей. Мы не увидели Майкла Олисе, не увидели Усмана Дембеле, увидели лишь немного Мбаппе и чуть-чуть Баркола. Нам нужно было, чтобы все четверо показали свой лучший уровень, а этого, к сожалению, не произошло. Против фантастической испанской команды иначе не сработает. Поэтому Франции нет в финале.

Я не большой почитатель «Золотого мяча», мне не нравятся индивидуальные награды в коллективном виде спорта. Но Мбаппе — отличный игрок сам по себе с выдающимся мастерством и невероятной уверенностью в себе. Если он, как на этом чемпионате мира, не поймет, что должен работать на команду, то никогда не получит «Золотой мяч», потому что его команда никогда ничего не выиграет.

В этом проблема и на уровне Лиги чемпионов, и на уровне чемпионата мира. «Ливерпуль», «ПСЖ» — они выигрывают Лигу чемпионов командными усилиями, когда все работают друг на друга. Возможно, он изменил свое отношение, и это может сработать в «Реале». Если он хочет «Золотой мяч», ему нужно помогать партнерам по команде", — отметил экс-защитник сборной Франции в интервью Freebets.