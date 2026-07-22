Франк Лебеф: «Мбаппе не получит “Золотой мяч”, если не поймет, что надо помогать команде, потому что ничего не выиграет»

"Просто провал отдельных исполнителей. Мы не увидели Майкла Олисе, не увидели Усмана Дембеле, увидели лишь немного Мбаппе и чуть-чуть Баркола. Нам нужно было, чтобы все четверо показали свой лучший уровень, а этого, к сожалению, не произошло. Против фантастической испанской команды иначе не сработает. Поэтому Франции нет в финале.
Я не большой почитатель «Золотого мяча», мне не нравятся индивидуальные награды в коллективном виде спорта. Но Мбаппе — отличный игрок сам по себе с выдающимся мастерством и невероятной уверенностью в себе. Если он, как на этом чемпионате мира, не поймет, что должен работать на команду, то никогда не получит «Золотой мяч», потому что его команда никогда ничего не выиграет.
В этом проблема и на уровне Лиги чемпионов, и на уровне чемпионата мира. «Ливерпуль», «ПСЖ» — они выигрывают Лигу чемпионов командными усилиями, когда все работают друг на друга. Возможно, он изменил свое отношение, и это может сработать в «Реале». Если он хочет «Золотой мяч», ему нужно помогать партнерам по команде", — отметил экс-защитник сборной Франции в интервью Freebets.