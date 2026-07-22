Лизаразю о шоу в перерыве финала ЧМ-2026: «Меня это очень раздражало. Когда я хочу на матч, я иду на матч! Если я хочу на концерт, я иду на концерт. Не хочу, чтобы мне что-то навязывали&raq

Я надеюсь, что мы вернемся к футболу прошлого, хотя и не уверен в этом, потому что здесь играет роль экономический фактор. Телевизионным компаниям тоже нужно окупать свои расходы, потому что футбол — очень дорогое удовольствие. Но это досадно, потому что темп игры — это то, что обязательно нужно соблюдать: два тайма по 45 минут, 15-минутный перерыв — и все!" — сказал Лизаразю в эфире Radio France.