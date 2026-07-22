Депутат Терюшков о ЧМ-2026: «У нас была русская душа, а что в США — далеко от того, что продемонстрировала Россия в 2018 году»

Мы готовили наши города, была хорошая программа для болельщиков, чтобы они у нас были как дома, не говоря уже о командах. У нас жили сборные Португалии, Аргентины. Мы относились к этому трепетно, со всей широтой русской души. Каждый игрок был со своими подарками, нашими художественными промыслами. Я уверен, что ни в США, ни в Канаде такого гостеприимства не было.