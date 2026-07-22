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Депутат Терюшков о ЧМ-2026: «У нас была русская душа, а что в США — далеко от того, что продемонстрировала Россия в 2018 году»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что ЧМ-2026 не сравнится с турниром 2018 года в России.

Источник: Спортс‘’

"Я принимал участие в подготовке инфраструктуры чемпионата мира в 2018 году, тем более в Московской области тогда было больше всего тренировочных баз — свыше 10.

Мы щепетильно подходили даже к бутылочкам, столам, не говоря о полях. Виталий Мутко тогда возглавлял оргкомитет, и если, не дай бог, от комиссии было какое-то замечание, то мы все бежали его устранять.

Мы готовили наши города, была хорошая программа для болельщиков, чтобы они у нас были как дома, не говоря уже о командах. У нас жили сборные Португалии, Аргентины. Мы относились к этому трепетно, со всей широтой русской души. Каждый игрок был со своими подарками, нашими художественными промыслами. Я уверен, что ни в США, ни в Канаде такого гостеприимства не было.

В номерах сборной Португалии мы вешали не только портреты действующих игроков, но и их детские фотографии, когда они только начинали играть. И в сборной нам, организаторам, даже предложили сыграть в матче с тренерами, администраторами португальцев. Для нас это было доброе, позитивное мероприятие, Криштиану Роналду аплодировал. Мы тогда в том матче выиграли.

Это русская душа, а что было в США — далеко от того, что продемонстрировала Россия в 2018 году", — сказал Терюшков.