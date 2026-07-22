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Неймар сыграл на турнире по покеру в Сан-Паулу в день матча «Сантоса» в Кубке Судамерикана. Форвард не поехал на игру по решению тренера

Неймар пропустил матч «Сантоса» и сыграл на турнире по покеру.

Источник: Спортс‘’

В ночь на 22 июля «Сантос» обыграл венесуэльский УСВ на выезде в матче Кубка Судамерикана (4:1). Неймар, вернувшийся в расположение бразильского клуба из отпуска после чемпионата мира, не поехал на игру с командой по решению тренерского штаба, поскольку тренируется по индивидуальной программе.

Как сообщает Goal со ссылкой на ESPN Brazil, в день матча «Сантоса» Неймар принял участие в турнире Бразильской серии покера (BSOP) в Сан-Паулу.

Отмечается, что в прошлом году бразильский нападающий заработал на этом же турнире 53 500 реалов (9 239 евро).

Неймар сыграл на покерном турнире в Лас-Вегасе после вылета Бразилии с ЧМ, вступительный взнос — 10 тысяч долларов. Форвард должен вернуться в «Сантос» 17 июля.