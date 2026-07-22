Неймар сыграл на турнире по покеру в Сан-Паулу в день матча «Сантоса» в Кубке Судамерикана. Форвард не поехал на игру по решению тренера

В ночь на 22 июля «Сантос» обыграл венесуэльский УСВ на выезде в матче Кубка Судамерикана (4:1). Неймар, вернувшийся в расположение бразильского клуба из отпуска после чемпионата мира, не поехал на игру с командой по решению тренерского штаба, поскольку тренируется по индивидуальной программе.