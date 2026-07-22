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Дивеев о ЧМ: «Роналду столько сделал для Португалии, те, кто считает его обузой, — посмотрите, что было раньше. Он выиграл абсолютно все и выступает в 41 год — не все так могут»

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев высказался об игре команды Португалии на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Португальцы с 41‑летним капитаном Криштиану Роналду в составе завершили выступление на чемпионате мира, в ⅛ финала уступив Испании (0:1).

— Вы говорили, что поддерживали сборную Португалии на чемпионате мира. Разочарованы их выступлением?

— Конечно, ожидал большего, но это футбол. Есть команды, которые посильнее, ничего страшного. На мой взгляд, Португалия не так была уверена в себе, потому что те же аргентинцы, хоть я и не вижу в их футболе что‑то сверхъестественного и у них есть человек, который игру может перевернуть, но все они эмоционально заряжены. Но посмотрите на игру испанцев: как они все контролируют, как играют. Родри, можно сказать, стоит на месте, но отдает точные передачи, в отбор всегда вступает. Ольмо, который в «Барселоне» то играет, то не играет, в сборной является лучшим игроком.

— Ходит мнение, что Криштиану Роналду на ЧМ был обузой для Португалии.

— Криштиану — это тот человек, который сколько всего выиграл, сколько всего создавал, сделал для той же Португалии. Люди, которые говорят, что он был обузой, — посмотрите, что было раньше. Ему 41 год, а он играет на чемпионате мира — не все так могут. Роналду выиграл абсолютно все, играл в «Реале», «Манчестер Юнайтед». Сейчас выступает в «Аль‑Насре», хотя все говорили: «Зачем ты туда переходишь?» Но посмотрите, теперь все туда переходят и играют в Саудовской Аравии, — сказал Дивеев.