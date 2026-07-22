Дивеев о ЧМ: «Роналду столько сделал для Португалии, те, кто считает его обузой, — посмотрите, что было раньше. Он выиграл абсолютно все и выступает в 41 год — не все так могут»

— Конечно, ожидал большего, но это футбол. Есть команды, которые посильнее, ничего страшного. На мой взгляд, Португалия не так была уверена в себе, потому что те же аргентинцы, хоть я и не вижу в их футболе что‑то сверхъестественного и у них есть человек, который игру может перевернуть, но все они эмоционально заряжены. Но посмотрите на игру испанцев: как они все контролируют, как играют. Родри, можно сказать, стоит на месте, но отдает точные передачи, в отбор всегда вступает. Ольмо, который в «Барселоне» то играет, то не играет, в сборной является лучшим игроком.